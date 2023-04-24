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11:45

Спорт

Новое здание академии спорта "Динамо" построили в Москве

Новое здание академии спорта "Динамо" построили в Москве

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Ледовая арена по стандарту НХЛ, вместительные трибуны и современные тренировочные залы – все это появилось в здании академии спорта "Динамо". Спорткомплекс построили рядом с Петровским парком, на месте устаревшей спортшколы.

В порядок в данный момент приводят территорию вокруг здания. Уже высадили деревья и обустраивают газоны.

Кто там сможет заниматься? И какие технические новинки удалось внедрить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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