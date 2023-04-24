Территорию возле ТПУ "Медведково" в Москве благоустроят

Территория возле транспортно-пересадочного узла "Медведково" будет благоустроена. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты приведут в порядок тротуары, заменят асфальт, установят новые энергоэффективные фонари и удобные лавочки. Для пассажиров появятся современные остановки с зарядными слотами, точки велопроката и велопарковки, а для автомобилистов сделают парковку.

Кроме того, обновят 95-метровую лестницу на улице Широкой, которая ведет от дома 12 в сторону кинотеатра. На ней появятся широкие площадки, уличные торшеры, лавочки и клумбы.

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