В Москве стартует сезон речной навигации. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Торжественное открытие состоится на Северном речном вокзале.

Ранее сообщали, что в этом году в Москве изменят формат прогулочных перевозок. За причалами будут с помощью камер следить специалисты ЦОДД. Там пообещали, что речные прогулки станут такими же понятными, как поездки на автобусе или метро. Появятся карты маршрутов со всеми остановками. Обо всех изменениях можно будет узнать в приложении "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.