24 марта, 15:00Город
Акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь на 28 марта
11-я ежегодная общегородская акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь с 27 на 28 марта. В этом году она посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Островского.
В акции примут участие 67 московских театров, школьные творческие объединения и ведущие театральные вузы страны. Торжественное открытие состоится в понедельник в 20:00 в музыкальном театре "Геликон-опера".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.