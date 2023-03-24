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24 марта, 15:00

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Акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь на 28 марта

Акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь на 28 марта

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11-я ежегодная общегородская акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь с 27 на 28 марта. В этом году она посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Островского.

В акции примут участие 67 московских театров, школьные творческие объединения и ведущие театральные вузы страны. Торжественное открытие состоится в понедельник в 20:00 в музыкальном театре "Геликон-опера".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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