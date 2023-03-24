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Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

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Бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий дождя, сообщается в телеграм-канале предприятия. Сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы либо оставив сообщение в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На столицу обрушился дождь, который прекратится только ко второй половине дня 24 марта. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов. Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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