В парке "Царицыно" сняли защитный купол со светомузыкального фонтана

В заповеднике "Царицыно" сняли защитный купол с поющего фонтана. Работы провели специалисты "Гормоста".

Светомузыкальнй фонтан открыли в 2007 году. Он может бить на высоту 15 метров в такт музыке. Одновременно включаются прожекторы, подсвечивающие воду, а напор регулируют специальные насосы.

Конструкция очень чувствительна к низким температурам, поэтому каждый раз перед началом холодов фонтан консервируют. Теперь же началась подготовка к лету. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.