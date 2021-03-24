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24 марта 2021, 15:00

Город

В парке "Царицыно" сняли защитный купол со светомузыкального фонтана

В парке "Царицыно" сняли защитный купол со светомузыкального фонтана

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В заповеднике "Царицыно" сняли защитный купол с поющего фонтана. Работы провели специалисты "Гормоста".

Светомузыкальнй фонтан открыли в 2007 году. Он может бить на высоту 15 метров в такт музыке. Одновременно включаются прожекторы, подсвечивающие воду, а напор регулируют специальные насосы.

Конструкция очень чувствительна к низким температурам, поэтому каждый раз перед началом холодов фонтан консервируют. Теперь же началась подготовка к лету. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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