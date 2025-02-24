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24 февраля, 15:15

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Московская Масленица стартовала более чем на 30 площадках города

Московская Масленица стартовала более чем на 30 площадках города

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Масленичная неделя стартовала в Москве

В Москве стартовала Масленичная неделя. Более чем на 30 площадках фестиваля "Московская Масленица" можно попробовать десятки видов блинов с начинками на любой вкус – от варенья до икры. Главные мероприятия проходят на Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре и Новом Арбате.

Гостям предлагают музыкальные выступления, спортивные состязания и мастер-классы, например, по созданию масленичной посуды из глины или росписи. Также можно поучаствовать в традиционных забавах и насладиться выступлениями фолк-групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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