Московская Масленица стартовала более чем на 30 площадках города

В Москве стартовала Масленичная неделя. Более чем на 30 площадках фестиваля "Московская Масленица" можно попробовать десятки видов блинов с начинками на любой вкус – от варенья до икры. Главные мероприятия проходят на Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре и Новом Арбате.

Гостям предлагают музыкальные выступления, спортивные состязания и мастер-классы, например, по созданию масленичной посуды из глины или росписи. Также можно поучаствовать в традиционных забавах и насладиться выступлениями фолк-групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.