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24 февраля, 13:45

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В Москве стартовала Масленичная неделя с праздничными локациями и угощениями

В Москве стартовала Масленичная неделя с праздничными локациями и угощениями

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В Москве началась Масленичная неделя. В столице установлены праздничные локации с соломенными масленицами, фотозонами и арт-объектами. Москвичей и гостей города традиционно угостят блинами, которые будут подавать на более чем 50 фестивальных площадках.

Также планируются различные мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с народными ремеслами, например, с гончарным делом, декоративной росписью и созданием игрушек. На окружных площадках пройдет множество народных забав: жим бревна, приседания с коромыслом, метание валенка и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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