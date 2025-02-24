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24 февраля, 07:30

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В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица" с кулинарными мастер-классами

В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица" с кулинарными мастер-классами

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В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица", который порадует гостей десятками начинок блинов, блюдами национальной кухни народов России, концертами и ярмарками.

Кроме того, в рамках фестиваля гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, знакомства с гончарным и кузнечным делом, освоение декоративной росписи, вышивки и создание игрушек в народном стиле. В программе запланированы яркие ледовые шоу, спектакли по мотивам детских сказок, театрализованные представления, выступления фолк-коллективов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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