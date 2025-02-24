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24 февраля, 08:30

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Москва отметила День защитника Отечества

Москва отметила День защитника Отечества

Москвичам рассказали о затруднениях движения на МКАД и других участках

В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества

Музей транспорта Москвы пополнился уникальным экспонатом

Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества завершился в Москве

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Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в Москве

Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

В Музее Победы прошел концерт "Фанфары Победы – защитникам Отечества-2025!"

В Москве прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества. Горожанам предложили выставки, концерты и выступления любимых артистов на самых знаковых площадках города. В Музее Победы юные музыканты исполнили гимн России, а также был представлен концерт, включающий песни военных лет и другие тематические номера.

На ВДНХ посетители приняли участие в постановке "Финист Ясный Сокол", а также попробовали блюда полевой кухни, такие как гороховый суп с салом. Завершением праздника стали выступления акробатов и воздушный спектакль о жар-птице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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