Москва отметила День защитника Отечества

В Москве прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества. Горожанам предложили выставки, концерты и выступления любимых артистов на самых знаковых площадках города. В Музее Победы юные музыканты исполнили гимн России, а также был представлен концерт, включающий песни военных лет и другие тематические номера.

На ВДНХ посетители приняли участие в постановке "Финист Ясный Сокол", а также попробовали блюда полевой кухни, такие как гороховый суп с салом. Завершением праздника стали выступления акробатов и воздушный спектакль о жар-птице.

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