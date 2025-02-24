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24 февраля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Москвичам рассказали, куда сходить в День защитника Отечества

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут, сообщил Сергей Собянин. Участки Болотной набережной соединят и сделают сходы с лестницами и пандусами для маломобильных граждан. Так будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

"Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, частично расположенной в бывшей промзоне Южное Бутово. Победитель торгов сможет создать на участках общей площадью свыше 30 гектаров новый городской квартал с жильем и объектами инфраструктуры. Инвестиции в реализацию проекта превысят 106 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков в Южном Бутове будет создано более четырех тысяч рабочих мест", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В поселке Мосрентген в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию более 5 километров новых дорог и реконструированных улиц. Обновление улично-дорожной сети позволит улучшить транспортное сообщение поселка Мосрентген с МКАД и Калужским шоссе.

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