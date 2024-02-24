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24 февраля, 21:30

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Новости мира: фестиваль фонарей завершил празднование Нового года в Китае

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В Китае проходит праздник фонарей "Юань-сяо", завершающий двухнедельные праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю.

Ещё в 104-ом году до нашей эры этот праздник получил в Китае статус государственного. Император тогда издал указ, согласно которому люди должны были развешивать светильники из тонкой рисовой бумаги на бамбуковом каркасе, символизирующие счастье и благополучие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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