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Новости

Новости

24 февраля, 12:45

Город

В Москве появятся более 100 новых островков безопасности

В Москве появятся более 100 новых островков безопасности

Более 20 программ поддержки от города доступны московским промышленникам

Тематическую программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в парке "Патриот"

Кадры с утренней прогулки пумы Габриэля показали в Московском зоопарке

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

"Мой район. Новости": более 300 пешеходных переходов откроют в Москве

"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной

"Мой район. Новости": новый мост свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве

В Луганске рассказали, как Москва помогает восстанавливать разрушенные соцобъекты

Московские ярмарки выходного дня в феврале посетили почти 150 тыс человек

В Москве создадут более 100 островков безопасности на дорогах. Треугольная разметка появится возле пешеходных переходов.

Островки нужны тем, кто не всегда успевает перейти улицу быстро, – детям, пожилым москвичам и людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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