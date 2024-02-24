В Москве появятся более 100 новых островков безопасности

В Москве создадут более 100 островков безопасности на дорогах. Треугольная разметка появится возле пешеходных переходов.

Островки нужны тем, кто не всегда успевает перейти улицу быстро, – детям, пожилым москвичам и людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.