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Новости

24 февраля, 09:30

Город

Турнир по танк-дрифту и конное представление состоится в столичном парке "Патриот"

Турнир по танк-дрифту и конное представление состоится в столичном парке "Патриот"

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В Москве в субботу и воскресенье, 24–25 февраля, продолжатся фестивали, экскурсии, лекции и другие праздничные мероприятия. В "Патриоте" состоится турнир по танк-дрифту, военно-спортивная игра и конное представление.

В музее-заповеднике "Царицыно" ждут любителей музыки – там пройдет выступление джазового ансамбля. А в "Дубках" покажут фильм "Семь самураев".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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