24 февраля, 09:30Город
Турнир по танк-дрифту и конное представление состоится в столичном парке "Патриот"
В Москве в субботу и воскресенье, 24–25 февраля, продолжатся фестивали, экскурсии, лекции и другие праздничные мероприятия. В "Патриоте" состоится турнир по танк-дрифту, военно-спортивная игра и конное представление.
В музее-заповеднике "Царицыно" ждут любителей музыки – там пройдет выступление джазового ансамбля. А в "Дубках" покажут фильм "Семь самураев".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.