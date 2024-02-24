Турнир по танк-дрифту и конное представление состоится в столичном парке "Патриот"

В Москве в субботу и воскресенье, 24–25 февраля, продолжатся фестивали, экскурсии, лекции и другие праздничные мероприятия. В "Патриоте" состоится турнир по танк-дрифту, военно-спортивная игра и конное представление.

В музее-заповеднике "Царицыно" ждут любителей музыки – там пройдет выступление джазового ансамбля. А в "Дубках" покажут фильм "Семь самураев".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.