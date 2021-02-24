Москвичам предложили выбрать в "Активном гражданине" памятник для Лубянки

Москвичей просят выбрать, какой памятник будет стоять на Лубянке. С тех пор, как снесли "железного Феликса", это местно вакантно.

25 февраля на платформе "Активный гражданин" начнется голосование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.