Москвичам рассказали, что будет на фестивале празднования китайского Нового года

Китайский Новый год наступит 29 января, а праздничная программа стартует в столице уже 28 января. Основными площадками станут Манежная площадь, площадь Революции, ВДНХ и Московский зоопарк.

Москвичей и гостей города ждут шоу барабанщиков, танцы дракона, мастер-классы по росписи фонариков, чайные церемонии и фуд-корты с народной кухней. На Манежной площади установят гигантскую фигуру змеи – символа Нового года.

Фестиваль продлится до 9 февраля и станет частью проекта "Зима в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.