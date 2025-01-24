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24 января, 19:45

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Москвичам рассказали, что будет на фестивале празднования китайского Нового года

Москвичам рассказали, что будет на фестивале празднования китайского Нового года

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Москвичам рассказали, где можно отпраздновать китайский Новый год

Китайский Новый год наступит 29 января, а праздничная программа стартует в столице уже 28 января. Основными площадками станут Манежная площадь, площадь Революции, ВДНХ и Московский зоопарк.

Москвичей и гостей города ждут шоу барабанщиков, танцы дракона, мастер-классы по росписи фонариков, чайные церемонии и фуд-корты с народной кухней. На Манежной площади установят гигантскую фигуру змеи – символа Нового года.

Фестиваль продлится до 9 февраля и станет частью проекта "Зима в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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