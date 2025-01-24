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24 января, 13:15

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Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год

Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год

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В столице с 28 января по 9 февраля пройдет фестиваль в честь китайского Нового года. Главные праздничные мероприятия состоятся на Манежной площади и площади Революции. Улицы украсят красными фонарями, гирляндами и стилизованными мандариновыми деревьями, а главной достопримечательностью станет елка в красно-золотистых тонах с надувной пандой.

На фестивале гостей ждут традиционные китайские блюда, тематические мастер-классы и культурные выступления. Как отметил представитель оргкомитета Павел Гусев, всего будет задействовано около двух десятков локаций, где каждый сможет почувствовать атмосферу праздника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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