Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 11:00

Город

У станции метро "Дмитровская" появится пешеходный бульвар

У станции метро "Дмитровская" появится пешеходный бульвар

Посетители Московского зоопарка показали спящего в пятницу орангутана

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 января

Спортсмены провели мастер-класс на катке ВДНХ

Интенсивное движение наблюдается на шоссе Энтузиастов в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

День студента пройдет на 50 площадках в Москве

Москвичам рассказали, как меняется трамвайная сеть столицы

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

"Мой район. Новости": в доме на улице Шухова провели капитальный ремонт

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Пешеходный бульвар с общественной инфраструктурой появится у станции метро "Дмитровская". Более 1,5 миллиона человек уже посетили фестиваль ледяных скульптур в рамках проекта "Зима в Москве".

Московские врачи "расплели" на ногах пациентки. А на портале "Активный гражданин" запустили новую викторину "Концертная Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городкультурафестивалиобществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика