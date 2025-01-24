У станции метро "Дмитровская" появится пешеходный бульвар

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Пешеходный бульвар с общественной инфраструктурой появится у станции метро "Дмитровская". Более 1,5 миллиона человек уже посетили фестиваль ледяных скульптур в рамках проекта "Зима в Москве".

Московские врачи "расплели" на ногах пациентки. А на портале "Активный гражданин" запустили новую викторину "Концертная Москва".

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