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24 января, 11:45

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Столичные службы устраняют последствия сильного снегопада

Столичные службы устраняют последствия сильного снегопада

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Столичные службы ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе горхозяйства. Идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

В среду, 24 января, температура воздуха составит от -1 до 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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