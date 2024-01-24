Столичные службы устраняют последствия сильного снегопада

Столичные службы ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе горхозяйства. Идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

В среду, 24 января, температура воздуха составит от -1 до 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.