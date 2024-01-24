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24 января, 07:15

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Сотрудники комплекса городского хозяйства расчищают столичные улицы после снегопада

Сотрудники комплекса городского хозяйства расчищают столичные улицы после снегопада

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Сотрудники комплекса горхозяйства продолжают ликвидировать последствия снегопада. Особое внимание уделяют проезжей части, пешеходным зонам и подходам к остановкам общественного транспорта.

Также чистят трамвайные пути и пути метро. Дорогу наземному и подземному транспорту расчищает техника, которую москвичи ласково называют "Снежок". В уборке на железной дороге участвуют три тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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