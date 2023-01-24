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Капремонт светодинамического фонтана начался в музее-заповеднике "Царицыно"

Капремонт светодинамического фонтана начался в музее-заповеднике "Царицыно"

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В музее-заповеднике "Царицыно" начали капитальный ремонт светодинамического фонтана. Специалисты обновят покрытия, заменят насосы, а вместо галогеновых светильников будут светодиодные. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Специалисты планируют обновить электронную систему управления фонтаном, акустику и усилители мощности звука. На финальном этапе установят новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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