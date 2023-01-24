Началось строительство пешеходного перехода к станции метро "Яхромская" в Москве

В Москве началось строительство пешеходного перехода к станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Будущий переход должен соединить четную сторону Дмитровского шоссе с южным вестибюлем станции "Яхромской". Переход ведет к метро от жилых и административных зданий. Инфраструктуру создают в рамках продления Люблинско-Дмитровской линии.

Всего у станции "Яхромская" будет четыре подземных перехода – по два на каждой стороне Дмитровского шоссе. Как и у южного вестибюля, планируют организовать вход в метро и с северной стороны, рядом с Яхромским проездом. Пока там ведут монолитные работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.