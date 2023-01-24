Москва вошла в топ-5 российских городов для комфортной жизни на пенсии. Мнения граждан о видах на будущее изучили несколько сервисов.

Оказалось, что более половины россиян не задумываются о переезде после выхода на пенсию. Однако каждый четвертый опрошенный не против поменять место жительства. А самыми желаемыми для этого респонденты посчитали Сочи, Санкт-Петербург, Анапу, Москву и Краснодар.

Свой выбор опрошенные объяснили приятным климатом, благоустройством и инфраструктурой городов, а также размеренным темпом жизни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.