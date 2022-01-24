Главконтроль усилил проверки санитарных мер в общественных местах Москвы

Главконтроль усилил проверки санитарных мер в магазинах, концертных залах, ресторанах и в других людных местах Москвы. Специалисты будут следить за ношением масок, соблюдением дистанции и другими правилами.

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