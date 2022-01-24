В Москве усилили проверки санитарных мер в общественных местах, среди которых ТЦ, рестораны, ночные клубы и концертные залы.

Химкинский суд Подмосковья приостановил работу, многие сотрудники заболели коронавирусом. В суде пообещали дополнительно сообщить, когда возобновят работу и назначат заседания.

За все время борьбы с коронавирусом это первый случай, когда суд целиком приостанавливает работу, до этого ограничивались лишь недопуском посетителей, ограничением числа представителей или рассмотрением лишь неотложных дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.