Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток на улице Адмирала Руднева

В рубрике "Вертоледная площадка" Москва 24 загадала каток на улице Адмирала Руднева. Первой правильный ответ прислала телезрительница Мария.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.