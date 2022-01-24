Москвичи проголосовали за восстановление Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Мнение жителей по этому вопросу спрашивали на платформе "Активный гражданин".

Всего в голосовании приняли участие 167 тысяч человек. Более 80% из них высказались за сохранение зеленой территории. Так, уже в этом году в парках приведут в порядок пешеходные дорожки, асфальт заменят на экологичное покрытие. Планируют обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны.

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