23 декабря, 14:15

Город

Температуру увеличат в батареях московских квартир из-за похолодания

Температуру увеличат в батареях московских квартир из-за похолодания

В московском транспорте появились новые терминалы по продаже билетов

Главную новогоднюю елку страны установили на Соборной площади

Собянин: московские археологи завершили полевой сезон с новым рекордом

Москвичи украсили подъезд к Новому году в русском стиле

"Деньги 24": Москва возглавила рейтинг по росту цен на вторичное жилье

Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшие сутки в Москве

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Мосгорсуд оставил квартиру семье, которую хотели выселить из-за действий мошенников

Министр транспорта Никитин исполнит желания детей в рамках акции "Елка желаний"

Батареи в квартирах москвичей станут теплее. В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Поменять настройки мгновенно невозможно, поэтому специалисты ориентируются на краткосрочные прогнозы и заранее устанавливают нужные показатели. Дальше система работает в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

