Температуру увеличат в батареях московских квартир из-за похолодания

Батареи в квартирах москвичей станут теплее. В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Поменять настройки мгновенно невозможно, поэтому специалисты ориентируются на краткосрочные прогнозы и заранее устанавливают нужные показатели. Дальше система работает в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

