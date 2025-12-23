В Москве с 2 января стартует акция "Елочный круговорот"

В Москве начали готовиться к ежегодной экологической акции "Елочный круговорот". Она стартует уже 2 января. Сдать отслужившие новогодние деревья горожане смогут до 1 марта в специально оборудованных пунктах приема.

Их расположение можно найти на интерактивной карте проекта "Экоточки Москвы". Собранные елки, сосны, пихты и лапник отправляются на перерабатывающие предприятия. Из деревьев делают щепу, которую затем используют для утепления корней молодых саженцев или создания мягких тропинок в парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.