В Тимирязевском районе началось переселение в новый ЖК по программе реновации

В Тимирязевском районе началось переселение в новый жилой комплекс по программе реновации. Москвичи переселяются в новостройку на Дмитровском шоссе возле московских городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская.

По словам заммэра Владимира Ефимова, это уже пятое здание в районе, которое передали под заселение по программе реновации, а всего в нее включили 45 домов. Новые квартиры получат более 8 тысяч человек.

В новостройку на Дмитровском шоссе переедут около 180 жителей двух старых домов в Линейном проезде. Возле многоэтажки оборудовали детскую и две спортивные площадки, а также место для отдыха. Около дома высадили деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.