Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 14:45

Город

В Тимирязевском районе началось переселение в новый ЖК по программе реновации

В Тимирязевском районе началось переселение в новый ЖК по программе реновации

Новости часа: Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Новости часа: столичные разработчики создали 11 фантомов для обучения врачей

Новости часа: началась подготовка к возведению станции "Строгино" графитовой линии

"Это Москва. Строительство": московский остров

Поезд "Москва-2024" признан лучшим на международном конкурсе

Кластер мирового уровня появится на базе Киностудии имени Горького после реконструкции

Локализация полного цикла производства онкопрепарата завершена на фармзаводе в Москве

"Город без окраин": Западное Дегунино

"Сити": что можно посмотреть в резиденции Деда Мороза

В Тимирязевском районе началось переселение в новый жилой комплекс по программе реновации. Москвичи переселяются в новостройку на Дмитровском шоссе возле московских городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская.

По словам заммэра Владимира Ефимова, это уже пятое здание в районе, которое передали под заселение по программе реновации, а всего в нее включили 45 домов. Новые квартиры получат более 8 тысяч человек.

В новостройку на Дмитровском шоссе переедут около 180 жителей двух старых домов в Линейном проезде. Возле многоэтажки оборудовали детскую и две спортивные площадки, а также место для отдыха. Около дома высадили деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика