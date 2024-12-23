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23 декабря, 07:45

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Более 70 жилых домов полностью расселили по программе реновации в ТиНАО

Более 70 жилых домов полностью расселили по программе реновации в ТиНАО

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Более 70 жилых домов полностью расселили по программе реновации в ТиНАО. Больше всего зданий освободили в Щербинке, Внукове и в Коммунарке. После расселения дома снесут, а на их месте возведут новые с соответствующей инфраструктурой.

Все участники реновации получают в новостройках квартиры с чистовым ремонтом, сантехникой и электроплитами. Комфортные условия создают также и во дворах. Там высаживают деревья и кустарники, обустраивают детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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