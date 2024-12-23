Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году, сообщил Сергей Собянин. В составе больницы строятся амбулаторно-стационарный, операционно-реанимационный корпуса и Центр паллиативной помощи.

"Город выделил более 40 гектаров для строительства коммерческих объектов в рамках МаИП. Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных и торговых комплексов, а также предприятий, направленных на внедрение современных технологий", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город заключил с инвесторами 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря договорам с инвесторами в новых жилых кварталах строятся современные образовательные учреждения.