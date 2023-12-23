Москвичам подготовили 1,5 тысячи представлений на фестивале "Путешествие в Рождество"

Для жителей и гостей столицы подготовили программу из более чем 1,5 тысячи мероприятий на фестивале "Путешествие в Рождество".

В мероприятиях могут поучаствовать как взрослые, так и дети. Так, для взрослых на улице Теплый Стан 23 декабря проводят концерт инди-рок-группы "Андеграунд", а для юных гостей в Парке Горького продемонстрируют рождественский спектакль "Белая сказка".

Фестиваль проходит на 36 площадках столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

