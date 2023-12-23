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23 декабря, 19:30

Город

Москвичам подготовили 1,5 тысячи представлений на фестивале "Путешествие в Рождество"

Москвичам подготовили 1,5 тысячи представлений на фестивале "Путешествие в Рождество"

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Для жителей и гостей столицы подготовили программу из более чем 1,5 тысячи мероприятий на фестивале "Путешествие в Рождество".

В мероприятиях могут поучаствовать как взрослые, так и дети. Так, для взрослых на улице Теплый Стан 23 декабря проводят концерт инди-рок-группы "Андеграунд", а для юных гостей в Парке Горького продемонстрируют рождественский спектакль "Белая сказка".

Фестиваль проходит на 36 площадках столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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