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23 декабря, 22:15

Город

Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве

Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве

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Неподалеку от станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) "Останкино" построят городской вокзал, трамвайную линию и площадь.

Для того, чтобы усовершенствовать транспортную доступность, трамвайную линию продлят на 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции Останкино. Также планируется строительство и реконструкция порядка 7,8 километра дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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