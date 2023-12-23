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23 декабря, 08:30

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Гастрономический фестиваль "Московский новогодний завтрак" стартовал в столице

Гастрономический фестиваль "Московский новогодний завтрак" стартовал в столице

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В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московский новогодний завтрак". Москвичи смогут попробовать уникальные утренние сеты из трех-четырех блюд в известных ресторанах и кафе.

Цены начинаются от 300 рублей. Столько стоит завтрак, включающий новогоднюю яичницу, пряный яблочный чай или какао и печенье на десерт.

Гастрономическая программа продлится до 8 января. С полным списком ресторанов-участников можно ознакомиться на сайте сервиса Russpass. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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