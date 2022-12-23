Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Горнолыжный комплекс открыли на Воробьевых горах. Там обустроили лыжные трассы и трамплины. Комплекс откроют для всех желающих в субботу, 24 декабря. В день открытия же спуски оценили профессиональные спортсмены.

В субботу, 24 декабря, в Москве снова ожидается оттепель. Температура воздуха поднимется до трех градусов. На столичных дорогах сохраняется наледь и гололедица. Москвичей просят не садиться за руль, особенно в час пик.

Владимир Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал", который занимается производством передовых вооружений. В городе президент провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. В центре внимания были, в том числе, вопросы обеспечения Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации.

На Донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия. Высокоточными ударами разгромили украинские опорные пункты в районе Артемовска. В Луганской народной республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Жена экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла сообщения о тяжелой контузии после обстрела в Донецке. Ранее об этом сообщал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Самого Рогозина в ближайшее время доставят в Москву. Сейчас он находится в госпитале в Ростове-на-Дону. Сын Рогозина сообщил, что все, кто пострадал при обстреле, находятся под наблюдением специалистов. Информация о том, что состояние его отца ухудшается, не соответствует действительности.

В Москве начало сокращаться число зараженных гриппом. Спад фиксируют уже в течение трех недель. А это значит, что столице удалось пройти пик заболеваемости без введения жестких мер, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В Китае из-за вспышки COVID-19 возникли трудности с доставкой посылок. Кадры с заваленными до потолка товарами в сортировочных центрах разлетаются по Сети. Сотрудники не успевают разбирать коробки. В очереди на отправку скопились тонны товаров. Перегруженные грузовики ждут на улицах. По данным СМИ, в стране уже миллионы заболевших. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

