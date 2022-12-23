Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в столице до 8 января 2023 года

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве. Площадки в разных районах города ждут посетителей с 23 декабря по 8 января.

На фестивале можно будет узнать, например, как отмечают различные праздники в удаленных регионах РФ. Также посетители попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.