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23 декабря, 17:15

Город

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в столице до 8 января 2023 года

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в столице до 8 января 2023 года

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Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве. Площадки в разных районах города ждут посетителей с 23 декабря по 8 января.

На фестивале можно будет узнать, например, как отмечают различные праздники в удаленных регионах РФ. Также посетители попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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