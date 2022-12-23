Дептранс предупредил, что вечерний час пик начнется в столице раньше 23 декабря

В Москве – оттепель с мокрым снегом и гололедица. В связи с большим количеством поездок, связанных с подготовкой к новогодним праздникам и коротким рабочим днем, Дептранс предупредил, что вечерний час пик начнется раньше.

Также на движение в столице влияют погодные условия, мелкие ДТП, ограничения в районе проведения ремонтных работ. Еще ожидаются затруднения в районе крупных ТЦ и на магистралях в сторону области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.