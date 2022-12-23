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Жителям столицы рассказали о начавшемся зимнем фестивале "Путешествие в Рождество"

Жителям столицы рассказали о начавшемся зимнем фестивале "Путешествие в Рождество"

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице

Свыше 3 тыс москвичей стали победителями и призерами на конкурсе "Доброе сердце столицы"

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве. Его проведение является одной из новогодних традиций столицы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Площадки в разных районах города ждут посетителей с 23 декабря по 8 января. Там можно будет узнать, например, как отмечают праздники в удаленных регионах РФ. Также посетители попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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