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Новогодние подарки из Москвы отправят в Донбасс 23 декабря

Новогодние подарки из Москвы отправят в Донбасс 23 декабря

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Новогодние подарки отправят из столицы в Донбасс в пятницу, 23 декабря. Москвичи собрали наборы для участников спецоперации и для детей, живущих в новых регионах.

Для военных в основном приносили теплые вещи – носки, перчатки, термобелье, а также средства личной гигиены. Для детей – сладости, игрушки, книжки и канцелярию. Вместе с подарками отправляют открытки с поздравлениями от московских школьников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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