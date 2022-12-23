Новогодние подарки из Москвы отправят в Донбасс 23 декабря

Новогодние подарки отправят из столицы в Донбасс в пятницу, 23 декабря. Москвичи собрали наборы для участников спецоперации и для детей, живущих в новых регионах.

Для военных в основном приносили теплые вещи – носки, перчатки, термобелье, а также средства личной гигиены. Для детей – сладости, игрушки, книжки и канцелярию. Вместе с подарками отправляют открытки с поздравлениями от московских школьников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.