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Свыше 3 тыс москвичей стали победителями и призерами на конкурсе "Доброе сердце столицы"

Свыше 3 тыс москвичей стали победителями и призерами на конкурсе "Доброе сердце столицы"

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В Москве подвели итоги конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы". Как заявила заммэра Наталья Сергунина, в этом году заявки на участие подали рекордное количество человек – 24 тысячи.

Победителями и призерами стали более трех тысяч москвичей. Еще 126 горожан были отмечены в рамках отдельной номинации под названием "Спасибо".

По словам Сергуниной, такой впечатляющий результат говорит об активности и сплоченности волонтерского сообщества столицы. Также в этом году впервые появились номинации и для москвичей старшего поколения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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