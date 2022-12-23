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Благоустройство возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО завершено на 85% – Бирюков

Благоустройство возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО завершено на 85% – Бирюков

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Приводят в порядок территорию возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО. Благоустройство завершили на 85%, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Главная задача проекта – обустроить удобные маршруты от жилых домов до станции. Для этого на Школьной, Учительской, Железнодорожной и Дачной улицах убрали воздушные линии электропередачи под землю. Также специалисты проложили дополнительную водосточную сеть.

Строители завершают обустройство тротуаров: их расширили и оборудовали пандусами. Осталось поменять асфальт на проезжей части и установить фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван Князев
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