Благоустройство возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО завершено на 85% – Бирюков

Приводят в порядок территорию возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО. Благоустройство завершили на 85%, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Главная задача проекта – обустроить удобные маршруты от жилых домов до станции. Для этого на Школьной, Учительской, Железнодорожной и Дачной улицах убрали воздушные линии электропередачи под землю. Также специалисты проложили дополнительную водосточную сеть.

Строители завершают обустройство тротуаров: их расширили и оборудовали пандусами. Осталось поменять асфальт на проезжей части и установить фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.