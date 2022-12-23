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Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

"Мой район": баскетбол. Центральное Чертаново

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке столицы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 78 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Три новых электродепо построят в Москве до конца 2023 года

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года москвичи и гости столицы смогут отправиться в зимнюю экспедицию по России благодаря площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетители узнают, как отмечают новогодние праздники в самых отдаленных регионах страны, попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты.

Участников ждут мастерские подарков, кулинарные классы, катки и керлинг, шале по сбору новогодних подарков "Москва помогает" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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