Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года москвичи и гости столицы смогут отправиться в зимнюю экспедицию по России благодаря площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетители узнают, как отмечают новогодние праздники в самых отдаленных регионах страны, попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты.

Участников ждут мастерские подарков, кулинарные классы, катки и керлинг, шале по сбору новогодних подарков "Москва помогает" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.