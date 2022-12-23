Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Город

Три новых электродепо построят в Москве до конца 2023 года

Три новых электродепо построят в Москве до конца 2023 года

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

На Северном речном вокзале открылся бесплатный каток

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Коммунальные службы Москвы перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды

"Мой район. Обратная связь": строительство дублера Люблинской улицы

Свыше 10 проблемных объектов построят в Москве для обманутых дольщиков за счет города

Новый фудмолл открылся в историческом троллейбусном депо

Новости часа: на полное разминирование территории ЛНР может потребоваться до семи лет

Композиция "Слава московским энергетикам" открылась в Москве

Три новых электродепо построят в столице до конца следующего года. В Москве растет количество станций и линий метро, а вместе с этим увеличивается и количество поездов. Им требуется инфраструктура для ночного отстоя, ремонта и обслуживания.

В данный момент на юго-востоке строят депо "Нижегородское", в него будут сразу заходить около 30 составов. На западе возводят электродепо "Аминьевское", третье депо – "Южное".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика