Белый медведь из Казани вышел в экспозиционный вольер Московского зоопарка

Белый медведь Терпей, который приехал в Московский зоопарк из Казани, вышел в экспозиционный вольер. Медведь прибыл в столицу месяц назад в рамках специальной программы, которая помогает стареющим животным. Терпей уже в преклонном возрасте – ему 22 года. У него непростая судьба. Несколько лет назад хищника перевезли из Перми в Казань на передержку из-за ремонта, однако она затянулась.

К Казанском зооботсаде не было возможности создать все необходимые условия арктическому хищнику. Он жил в тесной клетке и с возрастом начал болеть. В итоге животное решили перевезти в Москвоский зоопарк. Хищнику понравилось на новом месте, он быстро освоился. Перевод медведя в экспозиционный вольер проходил после закрытия зоопарка.

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