Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 23:45

Город

Новости часа: ночью в Москве вновь проведут противогололедную обработку

Новости часа: ночью в Москве вновь проведут противогололедную обработку

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Коммунальные службы Москвы перешли в режим усиленной работы из-за сильной метели

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада

Коммунальные службы столицы организовали работы по очистке улиц от снега

Новости часа: в столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за метели

Столичные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности

Синоптики спрогнозировали сугробы в Москве высотой до 10 см

Видеодневник выставки-форума "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ночью в Москве снова проведут противогололедную обработку, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице выделили дополнительные места на экскурсии в урологический и флагманский центры Боткинской больницы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расписание поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Читайте также
городпогодамедицинавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика