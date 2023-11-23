Новости часа: ночью в Москве вновь проведут противогололедную обработку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ночью в Москве снова проведут противогололедную обработку, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



В столице выделили дополнительные места на экскурсии в урологический и флагманский центры Боткинской больницы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Расписание поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.