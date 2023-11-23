Новости часа: в столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за метели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Об этом сообщил Росгидрометцентр.



В комплексе городского хозяйства столицы во время снегопада рекомендовали москвичам по возможности пользоваться общественным транспортом.

С 23:00 23 ноября коммунальная техника приступит к подметанию проезжей части и тротуаров столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.