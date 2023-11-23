Видеодневник выставки-форума "Россия"

На ВДНХ проходит международная выставка-форум "Россия". Она будет идти больше четырех месяцев, и за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тысяч образовательных мероприятий, встретить Деда Мороза, а главное – узнать о культуре и традициях каждого региона России.

Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

О том, чем еще удивит мероприятие, в видеодневнике рассказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.