23 ноября, 20:00Город
Новости часа: на базе центра БПЛА в "Руднево" создадут колледж беспилотной авиации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе нового центра беспилотников в "Рудневе" создадут колледж беспилотной авиации, который сможет выпускать 350 специалистов в год. Об этом сообщили столичные власти.
Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4 изменится в субботу, 25 ноября, из-за обновления инфраструктуры. Об изменениях предупредил Дептранс.