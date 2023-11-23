Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 20:00

Город

Новости часа: на базе центра БПЛА в "Руднево" создадут колледж беспилотной авиации

Новости часа: на базе центра БПЛА в "Руднево" создадут колледж беспилотной авиации

Специалисты рассказали о реставрации павильона "Металлургия" на ВДНХ

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Новые экспонаты появились на выставке "Россия" на ВДНХ

ЦОДД оценил столичный трафик вечером 23 ноября

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате

Специалисты рассказали, как проходила реставрация павильона "Металлургия" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе нового центра беспилотников в "Рудневе" создадут колледж беспилотной авиации, который сможет выпускать 350 специалистов в год. Об этом сообщили столичные власти.

Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4 изменится в субботу, 25 ноября, из-за обновления инфраструктуры. Об изменениях предупредил Дептранс.

Читайте также
городтранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика