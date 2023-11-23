Новости часа: на базе центра БПЛА в "Руднево" создадут колледж беспилотной авиации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе нового центра беспилотников в "Рудневе" создадут колледж беспилотной авиации, который сможет выпускать 350 специалистов в год. Об этом сообщили столичные власти.

Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4 изменится в субботу, 25 ноября, из-за обновления инфраструктуры. Об изменениях предупредил Дептранс.