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23 ноября, 22:30

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Новые экспонаты появились на выставке "Россия" на ВДНХ

Новые экспонаты появились на выставке "Россия" на ВДНХ

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На выставке-форуме "Россия", который проходит в павильоне № 75 на ВДНХ , можно "оживить" мамонта и сфотографироваться с белыми медведями. При помощи современных технологий мамонт расскажет о туристических точках региона РФ: для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код. Еще гости выставки могут покататься на виртуальном ледоколе.

Кроме того, посетители экспозиции увидят итоги масштабной реставрации павильонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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