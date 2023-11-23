Новые экспонаты появились на выставке "Россия" на ВДНХ

На выставке-форуме "Россия", который проходит в павильоне № 75 на ВДНХ , можно "оживить" мамонта и сфотографироваться с белыми медведями. При помощи современных технологий мамонт расскажет о туристических точках региона РФ: для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код. Еще гости выставки могут покататься на виртуальном ледоколе.

Кроме того, посетители экспозиции увидят итоги масштабной реставрации павильонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.